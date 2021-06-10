В Сургуте стартовал арт-проект «Городской пленэр. Сургут - я так вижу 2021» Фото: Администрация Сургута

В Сургуте в 4 раз стартовал Молодежный арт-проект «Городской пленэр. Сургут - я так вижу 2021». Он проходит в преддверии Дня России и Дня города.

В рамках проекта молодые художники создали масштабное граффити на стене напротив Дома Ф.К. Салманова. Коллаж общей площадью 34 квадратных метра посвятили нескольким важным событиям в жизни города и страны: 90-летию со дня рождения легендарного геологоразведчика Фармана Салманова и 60-летию первого полета человека в космос. В проекте также соединили главные темы с ещё одним мотивом – футболом. Этим, популярным в 60-х годах видом спорта, увлекался и Юрий Гагарин, и сам Салманов. Авторами граффити стали: Александр Марков, Богдан Золотухин, Валерия Алексеева, Илюза Хафизова, Евгения Горбунова, Анна Чиняева. Отметим, что с 11 по 15 июня молодые художники, в рамках арт-проекта, создадут индивидуальные работы в самых разных техниках на пленэре.