В Сургуте подросток угнал велик у взрослого мужчины Фото: pixabay.com

В дежурную часть УМВД России по Сургуту обратился мужчина и рассказал, что у него украли велосипед.

Югорчанин приехал на работу на своём велосипеде и оставил его на территории детского учреждения, зная, что оно находится под видеонаблюдением. А вор воспользовался беспечностью хозяина двухколесного транспорта и похитил его.

Полицейские нашли подозреваемого, им оказался 14-летний подросток, который даже знал потерпевшего, так как во время просмотра записи с камер наблюдения, заявитель узнал подростка, не смотря на то, что тот надел маску.

На украденном велосипеде юноша уехал в другой конец города, а когда вернулся домой, сообщил матери, что якобы нашел его на свалке. Похищенный транспорт вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело.