«Россети Тюмень» обеспечили дополнительной мощностью крупнейшее предприятие компании «Газпром нефть» в Югре

Фото предоставлено КП

«Россети Тюмень» выдали более 5 МВт дополнительной мощности объектам «Газпромнефть-Хантос» на востоке Югры. Для этого энергетики ещё в прошлом году увеличили мощность подстанции 110 кВ «Ореховская» в два раза до 32 МВА. Компания инвестировала в реконструкцию энергообъекта порядка полумиллиарда рублей. Дополнительная электроэнергия необходима нефтяникам для развития Южного и Орехово-Ермаковского месторождений в Нижневартовском районе, где добывается около 800 тысяч тонн черного золота в год.

Обновлённая подстанция 110 кВ «Ореховская» на сегодняшний день является одним из самых современных питающих центров в Югре. Энергообъект оснащен передовыми микропроцессорными комплексами релейной защиты и противоаварийной автоматики с возможностью дистанционного мониторинга состояния этих устройств, системами интеллектуального учёта электроэнергии и телеуправления. Кроме того, на объекте организована 100 % наблюдаемость.

Выданная энергетиками дополнительная мощность дала возможность нефтяникам ввести в эксплуатацию современную дожимную насосную станцию. Она позволит в автоматическом режиме производить сбор, сепарацию и подготовку нефти для дальнейшей транспортировки.

- Компания «Россети Тюмень» обеспечивает электроэнергией наши месторождения по всему округу. Из опыта взаимодействия с энергетиками мы уверены в стабильности и надёжности электроснабжения нефтедобывающих объектов. Реконструкция подстанции «Ореховская» дала нам новые возможности для разработки нефтяных выработок в Нижневартовском районе, – прокомментировал главный энергетик «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Сидоренко.