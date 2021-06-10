Спасатели Ханты-Мансийска подарили воспитанникам детского дома качели Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Сегодня спасатели навестили детей «Ханты-Мансийского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Сотрудники МЧС и Росгвардии приехали, чтобы помочь в посадке деревьев.

Ребята в свою очередь решили проверить ловкость и творческий потенциал гостей. Разделившись на три команды, и взрослые, и дети с азартом участвовали в эстафетах, состязались в быстроте, ловкости и смекалке. А после все вместе посадили несколько десятков деревьев – липы, яблони, дуба, пихты и клёна.

- Это мероприятие не в меньшей мере, чем для детей важно и для нас. Оно позволило не только поделиться с детьми частичкой добра, но и к нам вернулось теплом. Все трудились с увлеченностью, большим душевным подъемом, так как понимают важность подобного мероприятия. Пройдут годы, вырастут не только деревья, но и дети. И я надеюсь, они всегда с теплом будут вспоминать этот день, - поделился исполняющий обязанности начальника ГУ Сергей Антонов.

Сотрудники рассказали детям, почему необходимо заниматься озеленением окружающей среды, как правильно ухаживать за насаждениями, и что нужно делать, чтобы сохранить уже взрослые деревья.

Спасатели угостили детей сладостями и исполнили мечту воспитанников детского дома, подарив им уличные качели.