Школа "Добро.Университета" начнет работу в Югре Фото: pixabay.com

В Югре проводят занятия школы для волонтеров «Добро.Университета». Добровольцы получат возможность развить коммуникативные и проектные навыки, узнать больше о направлениях и сферах добровольчества от федеральных экспертов.

Это федеральный сетевой образовательный проект, разработанный Ассоциацией волонтерских центров, направленный на внедрение единых стандартов обучения участников добровольческой деятельности.

Уроки будут проходить очно с 21 по 23 июня., зарегистрироваться можно будет на сайте до 14 июня. Обучение организовано в формате деловых игр, групповых упражнений и практик, интерактивных лекций, тренингов, дискуссий и практических кейсов. Это позволит лучше погрузиться в темы.

Все участники должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, полученным не более чем за 72 часа до заезда на территорию проведения мероприятия.