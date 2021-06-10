Югорчанин попал в больницу после избиения собутыльником Фото: pixabay.com

В Октябрьском районе в полицию пришло сообщение из медучреждения о том, что госпитализирован мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом рёбер и повреждением легкого.

Потерпевший скрывал откуда получим травмы, но полицейские смогли выяснять, что мужчину избил знакомый, который находился у него в гостях. Им оказался ранее судимый, освободившийся из мест лишения свободы, 36-летний местный житель.

После совместного застолья между мужчинами произошел конфликт, в во время которого злоумышленник избил югорчанина.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дебоширу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемый свою вину признал полностью, но всё таки заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Полиция предупреждает, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.