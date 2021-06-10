В Мегионе автоледи не уступила дорогу и совершила аварию Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

В Мегионе, на улице Заречная 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай» при выезде с прилегающей территории, не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Дэу» под управлением 21-летнего мужчины. В результате аварии пассажир «Дэу», 18-летний юноша, получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 9 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 33 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает о соблюдении ПДД и внимательности на дорогах.