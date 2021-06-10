«Чистый лес»: Ханты-Мансийск продолжают очищать от мусора Фото: Юлия Кучеренко

В столице Югры продолжают наводить порядок. Уже завтра, 11 июня, в рамках поддержки Международной экологической акции «Спасти и сохранить», а также в соответствии с постановлением администрации города Ханты-Мансийска жители города смогут выйти на общегородской субботник, который пройдет под девизом: «Чистый лес».

Помимо территорий предприятий и жилых дворов пройдет очистка прилегающей к населенному пункту лесной зоны. Будут затронуты районы возле стелы «Первооткрывателям Сибири», Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, Югорского государственного университета, а также улиц Молодежной, Уральской, Югорской, Тихой, Дунина-Гаркавича, гостиницы «Миснэ» и «Чеховского привала» – съезда на Восточную Объездную дорогу.

Все кто желает присоединиться к субботнику могут обратиться в отдел экологии департамента городского хозяйства по телефону: 32-33-92. График гибкий - время для уборки участник выбирает сам, а сотрудники департамента определят лишь участники территории, которую необходимо очистить от мусора.