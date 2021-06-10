Югорчанин вложил крупную сумму в торги на бирже, но не смог вывести деньги
Фото: Татьяна Коркина
В Югре за сутки зафиксировано 5 случаев мошенничества.
Самые минимальные убытки понес житель Ханты-Мансийска. 61-летнему мужчине позвонили полицейские и настойчиво просили югорчанина помочь в расследовании. Он не смог отказать и отправился в ближайший банкомат, чтобы снять деньги и перевести их на резервный счет. Мужчина с легкостью распрощался с 15 тысячами.
В Нефтеюганске 63-летняя женщина разговаривала с мнимыми сотрудниками банка, которые пытались её спасти от мошенников. Югорчанка «купилась» на уловку и перевела на безопасный счета свои личные накопления. Женщина с разных банкоматов перевела аферистам 400 тысяч рублей.
Более крупную сумму на счета мошенников перевел 35-летний вартовчанин. Мужчина решил испытать свою удачу и вложил 900 тысяч рублей для участия в различных торгах, но вывести и подзаработать ему так и не удалось.
По всем случаям возбуждены уголовные дела.