Югорчанин вложил крупную сумму в торги на бирже, но не смог вывести деньги Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зафиксировано 5 случаев мошенничества.

Самые минимальные убытки понес житель Ханты-Мансийска. 61-летнему мужчине позвонили полицейские и настойчиво просили югорчанина помочь в расследовании. Он не смог отказать и отправился в ближайший банкомат, чтобы снять деньги и перевести их на резервный счет. Мужчина с легкостью распрощался с 15 тысячами.

В Нефтеюганске 63-летняя женщина разговаривала с мнимыми сотрудниками банка, которые пытались её спасти от мошенников. Югорчанка «купилась» на уловку и перевела на безопасный счета свои личные накопления. Женщина с разных банкоматов перевела аферистам 400 тысяч рублей.

Более крупную сумму на счета мошенников перевел 35-летний вартовчанин. Мужчина решил испытать свою удачу и вложил 900 тысяч рублей для участия в различных торгах, но вывести и подзаработать ему так и не удалось.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.