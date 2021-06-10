Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 июня 2021 года увеличилось на 63 человека Фото: pixabay.com

По информации Оперативного штаба Югры на 10 июня на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано и лабораторно подтверждено 58 062 случая новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки выявлено 63 новых случая COVID-19 в 14 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 39 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 диагностирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 59 случаях, по 2 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 3 475 жителей Югры, сняты с наблюдения – 222 582 человека. За сутки на COVID-19 обследован 3 288 человек, всего прошли обследование 1 744 337 жителей региона.

За сутки коронавирус выявлен: в Нижневартовске – 14; Сургуте – 10; Ханты-Мансийске – 7; Советском районе – 6; Нягани – 5; Мегионе – 5; Нефтеюганске – 4; Когалыме – 2; Урае – 2; Югорске – 2; Лангепасе – 2; Нижневартовском районе – 2; Сургутском районе – 1; Октябрьском районе – 1.

Состояние 46 пациентов тяжелое, 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 800 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 47 человек, за весь период пандемии вылечились 56 641 югорчанин.