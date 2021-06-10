В Югре решили усилить контроль за соблюдением масочного режима Фото: pixabay.com

В Югре на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции обсудили несколько вопросов.

Так, по оперативным данным департамента здравоохранения округа за весь период поступило 312 178 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. Завершили вакцинацию 192 309 человек.

В Югре также увеличилось число заболевших, которые переносят коронавирус в тяжелой форме. Специалисты управления Роспотребнадзора считают, что в округе важно усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. А на предприятиях торговли ношение перчаток теперь не является обязательным.

Первый заместитель директора департамента культуры Владимир Фризен доложил отметил, что ведомством и Роспотребнадзором Югры разработаны меры безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе. А именно: проведение мероприятий допускается в муниципальных образованиях округа с уровнем заболеваемости, не превышающем среднеокружные значения, со средненедельным коэффициентом распространения инфекции менее 1, а также при уровне тестирования не менее 200 исследований на 100 тысяч населения. При проведении мероприятий сохраняется обязательное условие – использование средств индивидуальной защиты, соблюдение личной и коллективной безопасности.

Кроме того, учреждениям культуры необходимо предусмотреть возможность деления места проведения на сектора, чтобы разделить потки посетителей.