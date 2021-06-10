Погода в Югре на 10 июня 2021 года: преимущественно без осадков

Погода в Югре на10 июня 2021 года: преимущественно без осадков Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 10 июня 2021 года: температура воздуха днём +17, +22 °С, местами +11, +16 °С. Температура ночью +3, +8 °С, при прояснениях до - 2°С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем северо-восточный, северный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 13 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +18, +20 °С, ночью +5, +7 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем северо-восточный 4-9 м/с.

Обращали в этот день внимание на приметы погоды. Если день выдавался тихим — ждали к осени хорошего урожая.