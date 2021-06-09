В Сургуте задержали сбытчиков оружия и боеприпасов

Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Сотрудники уголовного розыска Сургута и коллеги из РУФСБ по Тюменской области задержали мужчин за незаконный сбыт огнестрельного оружия.

Двое местных жителей 35 и 27 лет переделали охолощённый пистолет Макарова в пригодный для выстрела боевыми патронами и продали его вместе с боеприпасами покупателю, которого нашли через интернет. Мужчину, купившего оружие уже нашли полицейские.

Во время обыска в квартире 35-летнего подозреваемого в металлическом сейфе обнаружен и самозарядный карабин. Экспертиза показала, что владелец внёс в конструкцию изменения, и карабин получил возможность стрельбы со сложенным прикладом.

Против мужчин возбуждены уголовные дела. Младший из преступников взят под стражу, а с его подельника взята подписка о невыезде.

Также выяснилось, что 58-летний отец одного из злоумышленников хранил патроны для охотничьего огнестрельного нарезного оружья в своём гараже. Против него также возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.