В столице Югры проведут ремонт памятников Фото: Городской информационный центр

В окружной столице планируют ремонт памятников этим летом. В департамент городского хозяйства сообщили какие именно памятники попадут под реконструкцию. Заместитель директора департамента Алексей Мокроусов рассказал, что в Ханты-Мансийске уже восстановили памятник Хрисанфу Лопареву, который установлен в 2010 году в одноимённом сквере на пересечении улиц Гагарина и Свободы. Следующий на очереди бронзовый памятник Фарману Салманову, который расположен напротив музея Геологии, нефти и газа. В планах у служб города ремонт Аллеи спортивной славы Югры. Монумент открыли в 2003 году на пересечении улиц Пионерская и Карла Маркса в дни проведения Чемпионата мира по биатлону.

- Сейчас ведутся работы по составлению дефектных актов, подготовке локально-сметных расчётов. Отмечу, что Департамент городского хозяйства и дальше будет занимается обслуживанием и мелким ремонтом этих объектов, - пояснил Алексей Мокроусов.