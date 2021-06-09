В Нефтеюганске от огня спасли четырех жителей пятиэтажки Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Сегодня в 8а микрорайоне Нефтеюганска произошел пожар. Когда на место прибыли первые спасатели горел балкон на третьем этаже, а на четвертом сквозь клубы густого дыма просил о помощи человек. Также, в это время из здания уже эвакуировались 13 человек. Действовать пожарным пришлось быстро, потому что огонь с балкона третьего этажа начал распространятся балконом выше.

На четвертом этаже спасли женщину и двух детей 8 и 10 лет, дверь в квартиру люди открыли сами на стук пожарных. Ещё одного человека спасли уже из горящей квартиры. Параллельно пожарные начали ликвидировать огонь, 12 сотрудников и две пожарных автоцистерны, через 13 минут смогли справится с задачей.

- Прибыв на место, быстро оценили ситуацию. Оперативно проверили все квартиры в подъезде, звеном с помощью масок вывели 4 человек. В последующем при тушении это позволило минимизировать площадь пожара, - прокомментировал начальник караула 54 пожарно-спасательной части Денис Бояринцев.

В итоге огнём повреждено 2 балкона, за границы, которых огонь распространиться не успел, причины пожара выясняются.