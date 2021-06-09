Югорчанин украл 6 килограммов сыра, чтобы сэкономить на продуктах для праздничного стола Фото: скриншот с камер ОМВД России по г. Нефтеюганску

В ОМВД России по Нефтеюганску обратился руководитель одного из продуктовых магазинов о том, что кто-то украл 6 килограммов сыра. Ущерб, причиненный вором составил более 5 тысяч рублей.

Преступление попало в объектив камер видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина, находясь в магазине, подходит к стеллажу с молочными продуктами. Затем он начинает складывать упаковки с сыром в корзинку, после чего проходит в выходу и скрывается в фойе.

Оперативники смогли найти преступника, которым оказался ранее судимый за имущественные преступления житель Сургута. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали злоумышленника.

По словам сургутянина, уже в фойе он переложил сыр в пакет и вышел из магазина. Мотивы своего поступка подозреваемый объяснил тем, что у него скоро день рождения, и таким образом он решил сэкономить на продуктах для праздничного стола.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.