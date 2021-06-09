В Ханты-Мансийске продолжается ремонт дорожных участков Фото: Городской информационный центр

В столице Югры заменят дорожное полотно на улице Гагарина от развязки с улицей Чехова до улицы Посадская и от улицы Лермонтова до площади Свободы. Также отремонтируют улицу Рознина на участке от улицы Калинина до Крупской. Около 5 километров и площадью более 65 тысяч квадратных метров дорог города приведут в нормативное состояние уже в этом году, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Сейчас уже идёт обустройство одного из дорожных участков по улице Гагарина - от улицы Чехова до улицы Посадская, а именно: укладывают первый слой асфальтобетонного покрытия. Затем дорожники уложат верхний слой и нанесут дорожную разметку.

Улица Гагарина является одной из самых значимых транспортных линий города, которая ведёт к важным туристическим объектам Ханты-Мансийске, таким как природный парк «Самаровский чугас», Храм Воскресения Христова, Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.

В Ханты-Мансийске также запланирован ремонт на участках общей площадью более 26 тысяч квадратных метров в районе улиц Чехова - Строителей.