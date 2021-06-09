Югорчанка отдала деньги мошенникам за отдых у моря Фото: Татьяна Коркина

Югорчане за минувшие сутки отдали мошенникам 1 миллион 300 тысяч рублей. Югорчане по-прежнему упорно верят мнимым сотрудникам банка и службы безопасности. Бывают случаи и с неудачными покупками.

Так, 24-летний житель Нефтеюганска в соцсети решил купить игровой аккаунт в онлайн игре. Списался с незнакомцем, который предложил ему якобы выгодную сделку. В итоге югорчанин отдал аферисту 18 тысяч, но ни аккаунта, ни денег парень не увидел.

Более крупной суммы лишилась 38-летняя жительница Советского района. Она хотела отдохнуть на морском побережье и побывать в Евпатории. Нашла сайт «baza-shtorm.ru», где увидела скидки на бронирование номера. Югорчанка воспользовалась предложением и перевела на счет арендодателя почти 125 тысяч. Спустя несколько дней женщина решила позвонить и уточнить прошла ли оплата. Но в ответ на это ей сказали, что на её имя ничего не забронировано, более того никакого сайта и электронного портала у дома отдыха не существует.

В Сургуте 23-летний молодой человек «купился» на уловку мнимых сотрудников банка. Ему позвонили и сообщили о снижении процентной ставки по кредиту. Он на эмоциях согласился и продиктовал данные карты, а также секретный код. Злоумышленники воспользовались информацией и оперативно списали со счета 20 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.