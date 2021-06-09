Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 июня 2021 года увеличилось на 61 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 9 июня 2021 года. За весь период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 57 999 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 61 новый случай COVID-19 в 13 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 43 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 3 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 55 случаях, по 6 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 3 928 жителей региона, сняты с наблюдения – 221 860 человек. За сутки на COVID-19 обследован 2 830 человек, всего прошли обследование 1 741 109 югорчан.

В регионе за сутки картина заболеваемости выглядит следующим образом: в Нижневартовске – 13 заболевших; в Мегионе – 11 больных коронавирусом; в Сургуте зафиксировано 10 случаев заболеваемости; в Нягани – 10; в Югорске – 4 заболевших; в Нефтеюганске – 3 пациента с ковидом; в Советском районе – 3; в Лангепасе – 2 человека заболело; в Ханты-Мансийске, Когалыме, Нефтеюганском районе, Нижневартовском районе, в Белоярском районе по 1 заболевшему.

Состояние 50 пациентов тяжелое, 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 800 человек с коронавирусом. За сутки выписаны по выздоровлению 57 человек, за весь период пандемии вылечились 56 594 жителей Югры.

За последние сутки в России выявлено 10 407 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 814 человек. Всего в России выявлено 5 156 250 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 124 895 летальных исходов, выздоровели 4 761 899 человек.