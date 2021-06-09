В Югре мотоциклист получил травмы, на скорости выехав в кювет Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.

В Нягани на 127 км автодороги «Советский – Коммунистический – Нягань» 27-летний водитель мотоцикла «Хонда», не учёл дорожные и погодные условия и на высокой скорости съехал в кювет. Мотоцикл занесло и после съезда транспорт перевернулся. В результате аварии мотоциклист получил травмы.

На территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя наказания за выезд на полосу встречного движения, 33 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении ПДД и безопасной скорости дорожного движения.