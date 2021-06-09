Угон, наркотики, кражи: за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 58 преступлений Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в округе зарегистрировано 58 преступлений, по горячим следам раскрыто 43.

В Белоярском районе в полицию обратился 18-летний югорчанин и рассказал, что 19-летний житель Белоярского, находясь в квартире в 1 микрорайоне украл у него музыкальную колонку стоимостью 18 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Советском районе муж заявительницы забыл свою карту у 46-летнего знакомого. А товарищ воспользовался ситуацией и украл с неё 17 тысяч рублей, оплатив продукты в различных магазинах города Советского. Возбуждено уголовное дело, а уже судимый нарушитель находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте 16-летний молодой человек угнал автомобиль, припаркованный на улице Шушенской. Возбуждено уголовное дело, парень находится под подпиской о невыезде.

В Нягани арестовали 47-летнего подозреваемого, который через мобильное приложение, продал 41-летней югорчанке синтетический наркотик массой 0,410 грамма.