В Ханты-Мансийке проводят реконструкцию Долины ручьев Фото: Городской информационный центр

Жители Ханты-Мансийска любят Долину ручьев и с нетерпением ждут масштабную реконструкция. Сначала там обновили подвесную пешеходную тропу к Храму Воскресения Христова. Её благоустройство запланировано в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» 2020 года. Для реконструкции использовались современные материалы для ремонта дорожки и монтажа лестниц. Приятным дополнением стала обзорная площадка, с которой хорошо просматриваются просторы зеленого леса.

Обновленную тропу проверили специалисты департамента городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска и члены Общественной палаты города.

- Протяженность тропы - более 700 м. На ней мы установили более 50 фонарей. Отмечу, что проект выносился на общественные обсуждения, где жители города выступали с пожеланиями о том, что им хотелось бы здесь увидеть, - рассказал Марат Галиуллин, начальник отдела благоустройства и природопользования Департамента городского хозяйства.

По словам подрядчика, на территории тропы скоро установят 54 урны, 22 скамейки, качели и благоустроят зоны промежуточного отдыха на четырех точках. Также на одной из площадок оформят амфитеатр – округленная сцена для выступления.