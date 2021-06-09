В Нефтеюганске закончили ремонт иммунологической лаборатории Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нефтеюганской окружной клинической больнице имени В.И. Яцкив закончился ремонт иммунологической лаборатории, в которой проводятся исследования на ВИЧ-инфекцию, различные виды онкомаркеров, на гормоны, серологические и цитологические исследования, ПЦР-диагностика микоплазмы, хламидии, трихомонады, вирусов гепатита B, C, D и цитомегаловируса, а также определение группы крови и диагностики аутоиммунных заболеваний. Лаборатория оснащена современным оборудованием, а большой опыт работы сотрудников позволяет выполнять исследования на высоком уровне. - К ремонту иммунологического отделения лаборатории мы шли долго. И не смотря на пандемию коронавирусной инфекции было принято решение о начале ремонтных работ. Зданию около 30 лет, а последний капитальный ремонт проводился 13 лет назад – отметил главный врач больницы Дмитрий Мальцев.

В лаборатории заменена вся вентиляционная система и система отопления, и освещения. Работники реконструировали блок для исследований методом ПЦР, также установили дезинфекционную камеру, разделили зоны сбора биоматериалов и выдачи готовых результатов. Также, там появился новый вытяжной шкаф для работы с анализами. Теперь иммунологическая лаборатория соответствует всем нормам и требованиям. На её преображение ушло около 5 миллионов рублей и почти год непрерывной работы.