Погода в Югре на 9 июня 2021 года: по восточным районам небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 9 июня 2021 года: температура воздуха днём +14, +19 °С, по северным и восточным районам +8, +13 °С. Температура ночью +1, +6 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, по восточным районам небольшой дождь, ветер северный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +14, +16 °С, ночью +4, +6 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 м/с.

Избы в этот день не мели. Считалось, что домовой забирается под веник, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором. А без домового, как известно, дом долго не простоит. Особенно старались задобрить домового в этот день люди, связанные с торговлей. Для «хозяина» ставили за печку горшочек каши и бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль.