На мосту через реку Обь в районе Сургута установлена новая система мониторинга Фото: google.ru/maps

На мосту через реку Обь в районе Сургута установлена новая система мониторинга инженерных сооружений. Работы выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Нова система позволит оператору в режиме реального времени видеть и отслеживать состояние работы основных конструкций моста. Для этого на объекте установлены 146 специальных датчиков, включая метеостанцию, преобразователями сигналов и автоматизированным рабочим местом. Все это позволяет быстрее реагировать как на чрезвычайные ситуации, так и на выявление нарушителей при движении тяжеловесного транспорта.

Стоимость работ по контракту составила 76,5 миллиона рублей, средства выделены из регионального бюджета.

Сегодня приёмочная комиссия в составе представителей заказчика, подрядной организации и общественников проверила качество выполненных работ, и не выявила никаких замечаний.