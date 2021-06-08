В Нижневартовские задержали парня и девушку с наркотиками Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции УМВД России по городу Нижневартовску задержали 29-летнего молодого человека и 30-летнюю девушку, подозреваемую в незаконном хранении запрещенных веществ.

Во время обыска полицейские нашли у каждого свёртки с порошкообразным веществом светлого цвета. Проведенная экспертиза показала, что вещества являются мефедроном, синтетическим наркотиком общей массой порядка 3 граммов.

Следователи возбудили против молодых людей уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Парню и девушке грозит ограничение свободы на срок до трёх лет.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.