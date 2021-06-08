В Ханты-Мансийске поставили старый холодильник для обмена книгами Фото: Государственная библиотека Югры

В сквере «Манжерок» в Ханты-Мансийске появилась новая точка буккроссинга. Это совместная инициатива Государственной библиотеки Югры и генерального директора МП «Водоканал» Николая Молчанова. Точка открылась в сквере «Манжерок», который расположен между улицей Ямской, 20 и 14. Открытие точки обмена прошло в рамках челленджа «Ожившая классика». Каждый житель города может выбрать для себя книгу или оставить свои для других людей.

Оформлением стеллажа для книг авторы подошли с особой креативностью, они дали вторую жизнь старому холодильнику. Это позволило не только добавить интересную деталь, но и защитить книги от капризов погоды.