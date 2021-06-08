Жительница Сургута уже дважды попалась на уловки аферистов и отдала им свои деньги Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте в полицию пришла 45-летняя женщина и рассказала, что мошенники похитили у неё 520 тысяч рублей.

Женщине звонили несколько раз с неизвестных московских номеров. В очередной раз, дозвонившись до потерпевшей, незнакомец представился сотрудником службы безопасности одного из банков города и сообщил, что на её имя оформили кредит. Женщина начала переписку со злоумышленником, в которой преступник, манипулируя доверием женщины, убедил её в том, что есть необходимость оформить зеркальный кредит, тем самым «перекрыть» якобы ранее оформленный.

Последовав инструкциям афериста, сургутянка оформила на себя займ, обналичила и перечислила деньги на счет злоумышленников. После чего номер телефона, с которого звонил оператор, стал недоступен.

В феврале этого года потерпевшая уже обращалась в полицию с заявлением о мошенничестве, в предыдущий раз женщина лишилась 160 тысяч рублей, продавая мебель на сайте «Авито».

Возбуждено уголовное дело.