Двое югорчан участвуют в финале конкурса «Мастера гостеприимства» Фото: официальный сайт конкурса

Двое югорчан представят Югру в финале всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», который стартовал в Нижнем Новгороде. Регион на крупном состязании представляют жители Ханты-Мансийска Андрей Каширин и Алена Немчинова. Они авторы уникального проекта «Fashion-шоу» для людей с ограниченными возможностями.

Мероприятие проводится с 2016 года в рамках государственной программы «Доступная среда». Организаторы помогают преодолеть людям с ограниченными возможностями общественную изоляцию с помощью творчества и культурного общения.

- С каждым годом наша команда расширяется, нас становится все больше – мы начинали с совсем небольшого числа моделей, а сегодня у нас большое модельное агентство, – говорит Алена Немчинова.

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» проводится для тех, кто развивает туризм и сферу гостеприимства в России. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировку и работу в ведущие компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов, сообщает пресс-центр Правительства Югры.

В этому году на конкурс подано около 30 тысяч заявок, и только 200 человек, показавшие лучшие результаты на этапе очных испытаний, стали участниками финального этапа.