В Югре продолжается борьба с лесными пожарами Фото: Юлия Кучеренко

По сообщению департамента недропользования и природных ресурсов Югры на территории округа ликвидирован 1 лесной пожар в Кондинском лесничестве благодаря 23 специалистов авиапожарной службы, средствами арендаторов, базы авиационной и наземной охраны лесов Югры, МЧС России по автономному округу, «Центроспас-Югория», вертолётами Ми-8.

На территории региона прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности. С 31 мая по 7 июня в Кондинском, Октябрьском, Самаровском, Советском, Урайском лесничествах потушено 9 пожаров общей площадью 524,41 гектара. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 63 лесных пожара общей площадью 3196,01 гектара. Основными причинами пожаров стали грозы и человеческий фактор. Пожары возникли из-за несоблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

В регионе продолжается режим повышенной готовности для надзорных органов. Авиалесоохрана Югры работает в круглосуточном режиме, ежедневно проверяют югорские леса с воздуха, используя информационную систему дистанционного космического мониторинга.

В случае возгорания специалисты просят немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу 8 (3467) 33-15-46, прямую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или службу экстренного реагирования 112.