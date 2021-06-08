В Ханты-Мансийске стартовала летняя трудовая кампания Фото: Молодежный центр

В Ханты-Мансийске стартовала летняя трудовая кампания для ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Уже в июне на работу принято 300 несовершеннолетних, всего сформировано 23 трудовых отряда.

Юные работники прибирают городские улицы от мусора, приводят в порядок дворы и природный парк «Самаровский чугас». Ребята учатся правильно ухаживать за саженцами в теплично-питомническом комплексе. Молодёжь прежде всего получают навыки общения в рабочем коллективе, приобщаются к трудовой дисциплине. За свой труд ребята получают 7 650 рублей в месяц при пятидневной рабочей неделе. Из числа трудоустроенных в июне 145 несовершеннолетних нуждаются в особой защите государства.

- Помимо подростков, состоящих на профилактических учетах, приоритетным правом при трудоустройстве смогли воспользоваться дети, чьи родители попали в трудную жизненную ситуацию, также дети медицинских работников, работников социальной сферы и волонтеров, - рассказала Людмила Кочупалова, директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр».

Участники молодежных трудовых отрядов проходят обширную досуговую программу. Подростки посетят кинотеатры и музеи, уроки финансовой грамотности, будут участвовать в игровых квестах и различных онлайн мероприятиях.