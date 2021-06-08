В Пыть-Яхе женщине обещали «золотые горы», а в итоге обокрали на сто тысяч Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 7 случаев мошенничества. Югорчане не поскупились и отдали на нужды аферистов 1 миллион рублей.

Жительница Сургута попалась на уловку аферистов, ей позвонил сотрудник банка и стал рассказывать о выгодных предложениях, которые, по его словам, не стоит упускать. Он так настойчиво говорил, что югорчанка согласилась на займ. Но прежде, чем получить деньги ей пришлось внести комиссию. Такой расклад не смутил пенсионерку и она перечислила на неизвестный счет 3,5 тысячи рублей. Потерпевшая упорно ждала поступления кредитных средств и думала о возможных перебоях или каких-либо неполадках, но со времени заявки прошел почти месяц, и она обратилась в полицию.

Необычный расклад представили аферисты 56-летней жительнице Когалыма. Она наткнулась на рекламу от банка, женщине предложил пройти голосование и оценить работу финансовой организации. Она откликнулась на предложение и ответственно ответила на все вопросы, в том числе и указала данные своей банковской карты, и секретные коды. В итоге За считанные секунды с ее счета проворные аферисты списали 80 тысяч.

В Пыть-Яхе 38-летняя женщина повелась на многообещающие речи аферистов, которые советовали рискнуть, вложить деньги и получить чуть ли не «золотые горы». Денег у югорчанки не оказалось, но предприимчивые аферисты посоветовали взять кредит и вскоре его закрыть, да ещё и остаться в плюсе. Но попытка риска не увенчалась успехом и югорчанка лишилась 100 тысяч рублей.