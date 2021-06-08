Житель Когалыма хранил наркотики в упаковке жвачки Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 35 преступлений, по горячим следам раскрыто 22.

В Ханты-Мансийском районе 19-летний молодой человек украл 20 тысяч рублей с карты своего знакомого. Возбуждено уголовное дело, парень сознался в преступлении и теперь находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске 16-летний учащийся 9 класса у 2 подъезда дома по улице Профсоюзная, пытался угнать автомобиль «Ваз 2114», но его задержали сотрудники ГИБДД. Возбуждено уголовное дело, нарушитель во всём признался и также находится под подпиской о невыезде.

В Когалыме, возле дома на Сургутском шоссе, сотрудники полиции остановили «Хендай Акцент» и у 33-летнего пассажира оказалась упаковка от жвачки, в которой спрятан полимерным пакетик с порошкообразным наркотиком массой порядка 1 грамма. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый уже судим и снова находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудники полиции Нягани задержали 28-летнего мужчину, который ранее, находясь возле дома в 1 микрорайоне, решил забрать себе чужой автомобиль «LADA 211340».