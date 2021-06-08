Погода в Югре на 8 июня 2021 года: местами кратковременный дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 8 июня 2021 года: температура воздуха днём +8, +13 °С, в юго-западных районах +14, +19 °С. Температура воздуха ночью 0, +5 ºС. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ночью в юго-восточных районах сильный дождь, гроза. Ветер северных направлений 4 – 9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +10, +12 °С. Температура воздуха ночью +2, +4 ºС. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4 – 9 м/с.

В этот день обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.