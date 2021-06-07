Команда Ханты-Мансийска лидеры в соревнованиях «Готов к труду и обороне» Фото: Управление спорта и молодежной политики администрации Ханты-Мансийска

Школьники округа поучаствовали во II этапе Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он проходил в Югорском колледже-интернате олимпийского резерва.

Участниками стали 143 школьника из 18 муниципалитетов округа от 11 до 15 лет. Ребята показали свои силы в прыжках, беге на разные дистанции, метании мяча, плавании, стрельбе из электронного оружия, подтягивании.

Сотрудники МБУ «СК «Дружба» на протяжении месяца тестировали школьников для формирования сборной команды Ханты-Мансийска по ГТО. По результатам всех видов испытаний и количеству набранных очков определили победителей и призеров в командном зачёте городов и районов.

В зачёте городов лидировал Ханты-Мансийск.