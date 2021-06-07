В Сургутском районе водитель скончался в ДТП, перевернувшись в кювет Фото: ГИБДД России

За выходные на территории округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 14 – получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний велосипедист.

На 101 км автодороги «Сургут – Когалым» в Сургутском районе 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справился с управлением и съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

На территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 34 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 19 – за отказ от медицинского освидетельствования, 8 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 76 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям быть осторожнее при движении по мокрому асфальту и воздерживаться от поездок в дождливую погоду в ночное время.