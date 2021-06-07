Жители Сургута впервые написали Пушкинский диктант о творчестве Некрасова и Достоевского

Фото: Центральная городская библиотека Сургута

Пушкинский диктант прошел вчера, 6 июня, в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. Международную просветительскую акцию посвятили творчеству выдающихся писателей Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. Известно, что их творчество тесно переплетено с именем Александра Сергеевича и передает любовь через поколения к родной культуре, языку и литературе.

Участниками стали студенты вузов и техникумов, ученики школ и лицеев, преподаватели, библиотекари, читатели библиотеки и все желающие. Им предложили интерактивные задания лингвистического, культурологического и коммуникативного содержания, которые касаются жизни и творчества Пушкина, Достоевского и Некрасова.

Итоги акции объявят с 23 по 29 августа 2021 после официального оглашения на сайте организаторов. Дипломы победителей и сертификаты разошлют на электронные адреса, указанные при регистрации.