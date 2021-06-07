«Расту в Югре»: дети региона рисуют семью Фото: pixabay.com

Юные югорчане рисуют семью на конкурсе «Расту в Югре». К конкурсу могут присоединится все желающие дети до 16 лет. Для этого необходимо взять в руки кисти, карандаши или другие любимые инструменты для творчества. А фото рисунка необходимо разместить в открытом аккаунте с хэштегами #РастувЮгре #МесяцСемьи.

Конкурсная работа может быть выполнена в любой технике, изготовлена из любого материала, за исключением конкурсных работ в номинации «Эко-семья», выполнение которых осуществляется без использования бумаги. Для участия нужно отправь данные конкурсанта в директ аккаунта @yug_ra. Заявки принимаются до 15 июня.

Итоги конкурса и имена победителей станут известно 8 июля 2021 год. В каждой из номинаций определяется по одному победителю.