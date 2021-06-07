У жителя Советского из-за алкоголизма отобрали оружие и водительские права Фото: pixabay.com

Прокуратура Югры проверила исполнения Федеральных законов «Об оружии» и «О безопасности дорожного движения» выявлен житель Советского, страдающий алкогольной зависимостью и проходивший лечение у врача-нарколога.

Выяснилось, что мужчина имел право на управление автомобилями категорий А, В, С, а также разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия.

Прокурор предъявлен административный иск о прекращении действия указанных разрешений и водительского удостоверения.

Так как по результатам проведенной по делу судебно-психиатрической экспертизы у ответчика установлены медицинские противопоказания для владения оружием и управления автомобилем. исковые Югорский районный суд требования прокурора удовлетворил полностью.

Решение суда оставлено без изменения судом автономного округа и уже вступило в законную силу и исполнено. Оружие изъято.