Югорские спортсмены завоевали медали на Чемпионате России по ММА Фото: «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»

В Кемерово на прошлой неделе проходит чемпионат России по смешанному боевому единоборству. Больше 300 мужчин и женщин участвовали в захватывающих поединках за звание сильнейших в России.

По итогам турнира Фахрутдин Шихкеримов из Нефтеюганска завоевал серебряную награду в весе до 83,9 кг, а Омарасхаб Юсупов и Анастасия Кармаева из Сургута привезли бронзу в весах до 65,8 и 61,2 кг соответственно. Восемь югорских спортсменов выполнили норматив Мастера спорта России, а также завоевали пять путёвок на Чемпионат Европы.

Стоит отметить, что сборная команда Уральского федерального округа благодаря югорским ребятам завоевала третье место в командном зачёте среди субъектов РФ.

Кроме того, в рамках Чемпионата России прошёл тренерский семинар под руководством директора по спортивному развитию Международной федерации IMMAF Андрея Викторовича Мошанова. Наш тренер Рашид Сиражудинов получил международный тренерский сертификат.