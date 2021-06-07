Погода в Югре на 7 июня 2021 года: дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 7 июня 2021 года: температура воздуха днём +10, +15°С, местами +16, +21°С. Температура ночью +2,+7 °С, по юго-западным районам +9,+14 °С. Днём облачно с прояснениями, по южной половине дождь, в отдельных районах гроза, по северной половине местами кратковременный дождь. Ветер северной четверти 4-9 м/с, по южной половине 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Ночью переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северной четверти 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: днём облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура +12, +14 °С. Ночью переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура +5, +7 °С.

На Руси считалось, что с этого дня на растениях появляются «медвяные росы» — сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. О них говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает». Считалось, что такие «росы» причиняют вред и детям, и скотине, и растениям. «Выпала медовая роса — моровая на скотину пошла», — приговаривали люди. C мором скотины боролись разными способами — например, заставляли проходить через пепелище от костра.