Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 июня 2021 года увеличилось на 61 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 июня 2021 года увеличилось на 61 человека в 14-ти муниципальных образованиях. Таким образом, общее число подтвержденных случаев с начала пандемии составило 57 818 случаев, из которых 553 – активны. За весь период пандемии выздоровели 56 465 человек, 800 умерли.

Коронавирус в Югре. Фото: Оперштаб Югры

Больше всего заболевших в Советском районе и Нижневартовске (по 10 случаев), Сургуте (12 случаев) и Нефтеюганске (5 случаев). Четыре случая зафиксированы в Югорске, три – в Мегионе, по два – в Нягани, Покачах, Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе.