Погода в Югре 6 июня 2021: жарко, солнечно, но пойдет дождь Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 6 июня 2021, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременный дождь с грозой. Ветер западных направлений 6-11 м/с, днем порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13С, при прояснениях +2…+7…С, днем +16…+21 С, по северным и восточным районам +10…+15 С, по южным районам +22…+27 С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер западных направлений 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 С, днем +19…+21 С.