Югра намерена принять активное участие в реализации проектов комплексного развития территорий

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в сессии «Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам полпреда, регионы УФО активно включились в реализацию проектов комплексного развития территорий. Планируется, что в процессе работы они будут использовать инфраструктурные облигации и кредиты.

- Сейчас в УФО строится 6,5 миллиона квадратных метров жилья в год. К 2024 году мы должны выйти на показатель 7,8 миллиона квадратных метров, а к 2030 - 10,3 миллиона квадратных метров. Если к тому моменту мы не подготовим инфраструктуру, то выполнить план не удастся, рывок мы не совершим, - отметил Владимир Якушев.

На данный момент в субъектах УФО завершается работа по подготовке нормативной базы для сопровождения проектов КРТ. Один регион - Ямало-Ненецкий автономный округ - уже предоставил пакет документов.

Площадки под КРТ определены, до конца года предстоит отработать три из них: в Курганской, Свердловской и Тюменской областях. Там планируется расселить 63 тысячи квадратных метров аварийного и ветхого жилья, а объем перспективного жилищного строительства составит 528 тысяч квадратных метров. Всего в УФО 14 таких проектов.

По словам Владимира Якушева, инструмент комплексного развития территорий можно назвать механизмом государственно-частного партнерства. Это хорошая возможность привлечь средства инвесторов, а как итог - ускорить программу по сносу аварийного и ветхого жилья.