Полпред Президента в УФО Владимир Якушев озвучил методы борьбы с безработицей

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

В Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Одним из его участников стал полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Один из вопрос, который обсуждали собравшиеся, касался безработицы.

По словам полпреда, чтобы решить эту проблему в уральских регионах, необходимо предпринять целый ряд мер. В первую очередь надо создавать рабочие места, переучивать людей и направлять их туда, где проблема стоит наиболее остро. Также нужно работать с предпринимательским сообществом, с крупными предприятиями, чтобы они открывали вакансии, а во-вторых, с людьми, которые эти места должны заполнить. Кроме того, стоит уделит особое внимание центрам занятости, поскольку они должны стать коммуникаторами между бизнесом и людьми, подходить к решению вопросов по-человечески.

Согласно статистике, чаще всего на учет в службу занятости приходят люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Многие их них чувствуют себя ущербными в социальном плане, при этом среди них оказываются и те, чьи профессии востребованы на рынке, но самостоятельно найти работу они не могут. К таким людям нужен индивидуальный подход.

- Есть и другая категория людей, которые никогда не будут работать, а в центр занятости они идут за пособиями или чтобы им не предъявляли претензий. Эта категория есть и будет, и с такими людьми тоже надо работать, хотя это весьма сложно. В данном случае необходимо привлечь психологов, потому что это - работа с душами, - отметил полпред.

Кстати, пиковый показатель по количеству безработных в Уральском федеральном округе был зафиксирован прошлой осенью. По данным на 1 октября 2020 года, проблемы с работой имели 306,6 тысяч человек, все они состояли на учете в службе занятости. Сейчас, по данным на 28 мая, их количество сократилось до 120,4 тысячи. Однако это в почти в два раза больше, чем до пандемии.