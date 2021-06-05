Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 июня 2021 года увеличилось на 62 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 62 новых случая COVID-19 в 14 муниципалитетах. С марта прошлого года в регионе выявлено 57 757 случаев заражения. Также сообщаем, что один пациент скончался.

По клинической картине: на момент выявления у 47 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 диагностирована пневмония, случаев бессимптомного течения болезни не зафиксировано. Контакт установлен в 57 случаях, по четырем еще уточняются. Под наблюдением, в том числе на самоизоляции, находятся 3 922 человека, сняты с наблюдения 220 633 жителя региона. За сутки на COVID-19 обследованы 3 194 человека, всего прошли обследование 1 731 716 югорчан.

Картина заболеваемости по городам и районам выглядит следующим образом: Нижневартовск - 11; Сургут и Советский район - 10; Ханты-Мансийск и Нягань - 5; Нефтеюганск и Югорск - 4; Мегион - 2; Урай, Лангепас, Когалым, Сургутский и Белоярский районы - 1.

В тяжелом состоянии находятся 42 пациента, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 800 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 40 человек, за весь период пандемии вылечились 55 432 югорчанина.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 145 человек с COVID-19, из них 1 340 (14,7%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 117 274. Выздоровевших - 8 565, за весь период - 4 729 077. Умерших - 399, с начала периода - 123 436.