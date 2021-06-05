В Югорске появилась остановка на ул. Студенческая

Фото: администрация Югорска

По многочисленным обращениям югорцев, на ул. Студенческая появится остановка общественного транспорта. Здесь находится детская поликлиника, стоматология и большой жилой микрорайон, поэтому вопрос стоял остро.

- На данный момент остановочный комплекс уже поставили, до конца этой недели также появятся урны и дорожный знак. С понедельника, 7 июня, здесь начнут курсировать автобусы по маршрутам №1 (Авалон-Школа №2) и №7А (Финский- Зеленая зона), - рассказали в городской администрации.

Также в ведомстве уточнили, что устройство остановки обошлось в 240 тысяч рублей.