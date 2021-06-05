Коллектив Няганской детской поликлиники одобрил кандидата на должность главврача

Фото: Няганская городская детская поликлиника

В Няганской детской поликлинике выбрали кандидата на должность главврача. Напоминаем, что сейчас это место занимает Ирина Лазарива, однако ее срок действующих полномочий истекает 10 августа. В связи с этим в медучреждении прошло голосование.

В опросном листе значилась фамилия лишь одного кандидата на должность руководителя - самой Ирины Лазаривой. Процедура опроса проводилась с соблюдением всех правил - кабинкой для заполнения листа, наблюдателями и счетной комиссией.

Согласно протоколу участия членов трудового коллектива, из 268 сотрудников в опросе приняли участие 195 человек (73%), из них 149 выразили доверие, а 28 оказались «против», еще 15 сотрудников воздержались.

Далее кандидатура действующего руководителя будет рассмотрена в Общественном совете города Нягань и Общественном совете при Департаменте здравоохранения Югры, а затем ее должна утвердить губернатор.