Погода в Югре на 5 июня: тепло, но сильный ветер

Погода в Югре на 5 июня Фото: Вера Зенина

В субботу, 5 июня, в Югре ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °градусов, при прояснениях до +1...+6. Днем +22...+27 градусов, местами +15...+20.

Ханты-Мансийск: малооблачно, утром и вечером небольшой дождь. Днем +22, ночью +15. Ветер 6-13 м/с.

Сургут: переменная облачность, утром и вечером - дождь. Днем +20, ночью +10. Ветер 9-17 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность, дождь после обеда и вечером. Днем +19, ночью +11. Ветер 8-15 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +22, ночью +10. Ветер 8-14 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днем +17, ночью +7. Ветер 7-16 м/с.