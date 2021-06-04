В Югре стартует летний сезон проекта «Free Training UGRA» Фото: страница проекта в соцсети

В Югре стартует шестой летний сезон регионального спортивного проекта «Free Training UGRA». У участников впереди три месяца тренировок на свежем воздухе, новое спортивное комьюнити, море пользы и отличного настроения каждый день. Участвовать могут все желающие. Это проект включающий в себя уличные тренировки летом, на спортивных площадках округа с квалифицированными инструкторами и именитыми спортсменами региона.

А первые открытые тренировки начнутся в шести городах региона: Ханты-Мансийске, Югорске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Нягани и Белоярском.

В Ханты-Мансийске тренировка состоится 5 июня в 12:00 на площадке Югорского колледжа Олимпийского резерва (ЮКИОР). В Югорске/Советском также тренировка пройдет 5 июня в 15:00, а место проведения г. Югорск, стадион Гимназии. В Нижневартовске также 5 июня в 18:00 - территория оз. Комсомольское.

Шестого июня участники тренируются в Нефтеюганске в 11:00 на стадионе «Нефтяник». 13 июня в Нягани - ЦСП и в Белоярском на стадионе «Олимп».